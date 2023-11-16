Президент ОКР отреагировал на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

Поздняков заявил о политике ограничений после слов МОК об Играх дружбы

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от участия в Играх дружбы. Его слова приводит ТАСС.

«За ширмой интересов спортсменов ведется политика ограничений и запрета на участие в соревнованиях в самых худших традициях тоталитарных режимов, что мы и наблюдаем», — заявил Поздняков. Он также выразил надежду, что впредь руководство МОК будет действовать в соответствии с идеалами и принципами, которые заложили у истоков олимпийского движения.

15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По словам директора по связям с НОК Джеймса Маклеода, участие в соревнованиях противоречит введенным в феврале 2022 года санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.