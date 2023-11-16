Раскрыты эффективные способы моментально взбодриться

Просмотр видео с котиками помогает ощутить моментальный прилив сил, считает диетолог Рози Миллен. Неочевидные, но эффективные способы взбодриться она раскрыла изданию Metro.

Миллен отметила, что продуктивность в течение дня может снижаться несколько раз. По ее словам, иногда упадок сил едва заметен и не мешает повседневной деятельности, а порой выбивает из колеи. «Мы все знаем очевидные решения: заняться спортом, выпить чашечку кофе или вздремнуть. Но часто ничего из этого нам не доступно», — говорит специалистка.

Чтобы за считаные минуты восполнить недостаток энергии, Миллен посоветовала смотреть короткие видео с котиками. По ее словам, бодрящий эффект кошачьих подтвердило исследование, проведенное на семи тысячах добровольцах. Еще один способ почувствовать прилив сил, по словам специалистки, — послушать любимую песню. «Исследование Британской академии звуковой терапии показало, что после девяти минут прослушивания музыки у 89 процентов вырос уровень энергии, а 65 процентов почувствовали себя счастливее», — отметила Миллен.

Если надо срочно стать энергичнее, специалистка рекомендовала съесть что-то богатое железом, например, темный шоколад, тыквенные семечки или сухофрукты. Еще один вариант — жвачка. «Жевание резинки увеличивает приток крови к мозгу, что, в свою очередь, повышает внимательность», — объяснила диетолог.

Ранее российский борец, победитель первенства мира U-23, чемпион России Ауэс Гонибов назвал свой рецепт бодрости. По его словам, почувствовать прилив сил с утра ему помогает стакан воды.