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07:31, 11 ноября 2023Забота о себе

Российский чемпион назвал лучший способ взбодриться утром

Борец Гонибов назвал стакан воды и зарядку лучшим способом взбодриться утром

Фото: Engin akyurt / Unsplash

Российский борец, победитель первенства мира U-23, чемпион России Ауэс Гонибов на своем примере рассказал, как можно эффективно начать день. Лучший способ взбодриться утром он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Мое утро всегда начинается со стакана воды. Она помогает полностью запустить процессы в организме и быстрее проснуться. После этого я делаю небольшую зарядку: пробежка 20 минут, несколько подходов на перекладине, работа с резинкой и растяжка на свежем воздухе. После зарядки очень хорошо помогает контрастный душ. Он укрепляет иммунитет и придает бодрости на целый день», — поделился Гонибов.

После зарядки и контрастного душа, по словам спортсмена, нужно как следует подкрепиться. «Как по мне, завтрак — самый важный прием пищи в нашем рационе. Например, у меня на завтрак, в основном, каша геркулесовая с сухофруктами и ложкой меда, пара отварных яиц и бутерброды с сыром и чаем», — заключил спортсмен.

Ранее профессор психиатрии отделения сна и хронобиологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета Матиас Баснер предупредил, что привычка устанавливать несколько будильников через определенный промежуток времени ухудшает качество сна и может быть опасна для здоровья.

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      Екатерина Смирная
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