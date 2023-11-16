Врач развеял мифы о винной диете

Так называемая винная диета действительно может помочь избавиться от лишнего веса, однако эффект от нее будет недолгим, предупредил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. В беседе с «Лентой.ру» врач развеял мифы об этой системе питания.

Белоусов уточнил, что винная диета не подразумевает питания только вином: на самом деле при ней допустимо выпивать бокал этого напитка вместе с приемом пищи. «Винная диета может стать частью основного плана похудения, но это не означает, что нужно пить вино на завтрак, обед и ужин. Достаточно придерживаться правильного питания, и при одном приеме пище в день выпивать бокал вина, учитывая его калорийность, — рассказал Белоусов. — При этом нужно выбирать красное сухое вино».

По словам врача, эта диета действительно помогает худеть. Вино ускоряет процесс переваривания еды, расщепляя жирную пищу. К тому же в состав красных сортов вина входит природный компонент ресвератол, который препятствует усвоению жиров, что актуально при похудении, объяснил Белоусов.

Винная диета для похудения полезна только людям, которые знают меру в употреблении алкоголя и хорошо переносят спиртные напитки. За срок от трех до 12 дней человек теряет до 10 килограммов

Евгений Белоусов гастроэнтеролог

Однако, как отметил врач, во многом снижение веса достигается за счет потери жидкости, так как алкоголь является причиной обезвоживания. Специалист уточнил, что при винной диете уходит больше воды, чем жира. Поэтому, если после похудения вернуться к привычному рациону, лишние килограммы вскоре вернутся, подчеркнул гастроэнтеролог.

Напоследок гастроэнтеролог напомнил, что употребление алкоголя при малом количестве еды приводит к опьянению, особенно если человек редко его пьет. К тому же, заявил врач, алкогольные напитки могут и вредить, негативно сказываясь на состоянии печени, поджелудочной железы и других органов.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Синицына объяснила, почему у людей возникает тяга к фастфуду. По ее словам, привыкание к нездоровой пище вызывают в том числе и добавленные в нее усилители вкуса.

