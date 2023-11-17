Бивол назвал фаворита боя Усика и Фьюри

Россиянин Дмитрий Бивол назвал украинца Усика фаворитом боя с британцем Фьюри

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social оценил предстоящий поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Бивол назвал Усика фаворитом боя. «Но мы не знаем, в какой форме Тайсон Фьюри подойдет к бою. Возможно, он извлек какие-то уроки из поединка против [Фрэнсиса] Нганну. А, может, и нет», — заключил он.

Фьюри и Усик проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее запланированные бои спортсменов неоднократно срывались.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).