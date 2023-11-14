Названа дата боя Фьюри и Усика в 2024 году

ESPN: Усик и Фьюри проведут бой 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде

Названа дата боя британского боксера Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика в 2024 году. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на инсайд своего журналиста Майка Коппинджера.

По информации Коппинджера, боксера проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля. Схватка пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

28 июня сообщалось, что Фьюри отказался драться с Усиком на супертурнире в Саудовской Аравии, запланированном на декабрь 2023 года. Изначально боксеры должны были встретиться 29 апреля, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.