Боксер Усик рассказал о знакомстве с Роналду

Боксер Усик заявил, что хотел бы устроить спарринг с футболистом Роналду

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу ESNews рассказал о знакомстве с португальским нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Спортсмен заявил, что футболист оказался его фанатом, и назвал это сумасшествием. Он подчеркнул, что хотел бы устроить спарринг с Роналду, однако сначала сыграть в футбол.

Роналду и Усик были гостями боя между действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата французом Фрэнсисом Нганну. Победу в боксерском поединке в тяжелом весе одержал Фьюри.

Во время встречи Роналду подшутил над Усиком из-за плохого английского языка. Украинец посмеялся над шуткой и обнял нападающего.