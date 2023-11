Роналду подшутил над Усиком

Роналду подшутил над украинским боксером Усиком за плохой английский язык

Португальский футболист Криштиану Роналду подшутил над украинским боксером Александром Усиком за плохой английский язык. Об этом рассказал журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

«I'm feel (Я чувствую)», — обратился Роналду к Усику во время встречи. «I'm very feel (Я очень чувствую)», — ответил ему боксер, после чего спортсмены рассмеялись и обнялись.

Ранее в одном из интервью украинец на вопрос «Нow do you feel? (Как ты себя чувствуешь?)» ответил: «I'm feel! I'm very feel». После этого грамматически неверная фраза стала популярной в интернете.

Роналду и Усик были гостями боя между действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата французом Фрэнсисом Нганну. Победу в боксерском поединке в тяжелом весе одержал Фьюри.