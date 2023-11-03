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16:10, 3 ноября 2023Спорт

Роналду подшутил над Усиком

Роналду подшутил над украинским боксером Усиком за плохой английский язык

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду подшутил над украинским боксером Александром Усиком за плохой английский язык. Об этом рассказал журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

«I'm feel (Я чувствую)», — обратился Роналду к Усику во время встречи. «I'm very feel (Я очень чувствую)», — ответил ему боксер, после чего спортсмены рассмеялись и обнялись.

Ранее в одном из интервью украинец на вопрос «Нow do you feel? (Как ты себя чувствуешь?)» ответил: «I'm feel! I'm very feel». После этого грамматически неверная фраза стала популярной в интернете.

Роналду и Усик были гостями боя между действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата французом Фрэнсисом Нганну. Победу в боксерском поединке в тяжелом весе одержал Фьюри.

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      Дарья Коршунова
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