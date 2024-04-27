Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:26, 27 апреля 2024Экономика

Названы города России с самым большим дисконтом на «вторичку»

«Этажи»: охотнее всего при продаже готового жилья торгуются в Екатеринбурге

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Самую большую скидку на «вторичку» можно получить при заключении сделки в Екатеринбурге. В каких городах России владельцы готовой недвижимости охотнее идут на торг, выяснила риелторская компания «Этажи». Результаты исследования приводит РИА Новости.

Наибольший дисконт, который можно получить при покупке квартиры в Екатеринбурге, составляет 8,7 процента. Вторую строчку рейтинга занимает Пермь со средней скидкой в размере 6,6 процента. В Самаре, покупая жилплощадь на вторичном рынке, можно договориться о скидке в 6 процентов.

Челябинцы, по данным фирмы, готовы торговаться до понижения стоимости объекта в 5,9 процента, москвичи немногим меньше (5,8 процента). В Уфе цену на квартиру можно сбить на 5,2 процента, а в Санкт-Петербурге — на 5 процентов. В среднем по стране скидка на готовые квартиры не превышает 4 процентов. Упрямее всего оказались воронежцы — приобрести жилье там можно с дисконтом не более 2,7 процента.

Материалы по теме:
Россияне отчаянно торгуются за квартиры. Как правильно вести себя при покупке недвижимости и насколько можно сбить цену
Россияне отчаянно торгуются за квартиры.Как правильно вести себя при покупке недвижимости и насколько можно сбить цену
1 августа 2023
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

Как отмечает исполнительный директор компании Юлия Бочарникова, максимальные скидки на готовую недвижимость наблюдались в августе-сентябре 2022 года, когда россияне бросились скупать новостройки в ипотеку с околонулевыми ставками. Ради сохранения продаж продавцы были вынуждены идти на больший дисконт. В данный момент ставки по ипотеке заградительны, а покупатель предпочитает улучшать жилищные условия и не нуждается в большом кредите. На вторичном рынке начинает фиксироваться сокращение спроса, пояснил эксперт.

Так, по данным «Авито Недвижимости», интерес к вторичным лотам в России за год упал на 33 процента. Сильнее всего показатель снизился в Челябинске, Саратове и Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС. Что еще нашли в декларациях обвиняемого во взяточничестве замминистра обороны?

      Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

      Неизвестные попытались захватить российский учебный центр

      На Украине сообщили о серьезном повреждении четырех ТЭС

      Популярный миф о стрингах развеяли

      Россиянин несколько раз ударил приятеля ножом в спину и попал под следствие

      Появилось видео с места предполагаемого взрыва на атакованной 66 дронами Кубани

      Названы города России с самым большим дисконтом на «вторичку»

      Посадивший российский самолет в поле пилот начал таксовать

      Беременная девушка рассталась с бойфрендом после одной его просьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше