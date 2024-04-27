Названы города России с самым большим дисконтом на «вторичку»

«Этажи»: охотнее всего при продаже готового жилья торгуются в Екатеринбурге

Самую большую скидку на «вторичку» можно получить при заключении сделки в Екатеринбурге. В каких городах России владельцы готовой недвижимости охотнее идут на торг, выяснила риелторская компания «Этажи». Результаты исследования приводит РИА Новости.

Наибольший дисконт, который можно получить при покупке квартиры в Екатеринбурге, составляет 8,7 процента. Вторую строчку рейтинга занимает Пермь со средней скидкой в размере 6,6 процента. В Самаре, покупая жилплощадь на вторичном рынке, можно договориться о скидке в 6 процентов.

Челябинцы, по данным фирмы, готовы торговаться до понижения стоимости объекта в 5,9 процента, москвичи немногим меньше (5,8 процента). В Уфе цену на квартиру можно сбить на 5,2 процента, а в Санкт-Петербурге — на 5 процентов. В среднем по стране скидка на готовые квартиры не превышает 4 процентов. Упрямее всего оказались воронежцы — приобрести жилье там можно с дисконтом не более 2,7 процента.

Как отмечает исполнительный директор компании Юлия Бочарникова, максимальные скидки на готовую недвижимость наблюдались в августе-сентябре 2022 года, когда россияне бросились скупать новостройки в ипотеку с околонулевыми ставками. Ради сохранения продаж продавцы были вынуждены идти на больший дисконт. В данный момент ставки по ипотеке заградительны, а покупатель предпочитает улучшать жилищные условия и не нуждается в большом кредите. На вторичном рынке начинает фиксироваться сокращение спроса, пояснил эксперт.

Так, по данным «Авито Недвижимости», интерес к вторичным лотам в России за год упал на 33 процента. Сильнее всего показатель снизился в Челябинске, Саратове и Москве.