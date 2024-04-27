Россиянин несколько раз ударил приятеля ножом в спину и попал под следствие

В Бурятии задержали мужчину, пытавшегося зарезать приятеля во время ссоры

В Бурятии задержали 51-летнего местного жителя, пытавшегося расправиться с 37-летнем знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 25 апреля в больницу города Кяхта доставили мужчину с колото-резаным ранением задней поверхности грудной клетки. Выяснилось, что днем в гости к нему пришел знакомый, они выпивали. Однако приятели поссорились. Тогда обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил друга в спину. Обороняясь от нападок, потерпевший выбежал на улицу. Благодаря оказанной медицинской помощи он остался жив.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте задержанного.

Ранее стало известно, что суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом.