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08:30, 27 апреля 2024Забота о себе

Популярный миф о стрингах развеяли

Фото: oraveepix / Shutterstock / Fotodom

Не существует убедительных данных, что ношение стрингов провоцирует инфекционные заболевания женских половых органов, заявила акушер-гинеколог Ребекка Маккензи Проктор. Популярный миф о вреде этого вида нижнего белья она развеяла в интервью с Fashion Journal.

«Нет никаких указаний, что ношение определенных видов трусов влияет на здоровье влагалища или вульвы. Следует уделять больше внимания материалу, из которого сделано нижнее белье, а также его посадке», — считает Маккензи Проктор. Она добавила, что в большинстве случаев инфекции возникают из-за плохой интимной гигиены и высокой влажности.

Чтобы сохранить здоровье половых органов, гинеколог посоветовала выбирать нижнее белье из натуральных тканей — хлопка или бамбука, а также обращать внимание на цвет, так как некоторые красители вызывают аллергическую реакцию. Еще одним важным пунктом она назвала смену трусов раз в день или чаще, если возникает повышенное потоотделение.

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Кроме того, Маккензи Проктор рекомендовала выбирать подходящее по размеру нижнее белье. По ее словам, трусы слишком маленького размера натирают и не отводят влагу должным образом, что приводит к росту дрожжевых и некоторых других болезнетворных бактерий.

Ранее пластический хирург Любовь Гауэр раскрыла правила восстановления после интимной пластики. По ее словам, после операции важно правильно садиться, воздерживаться от спорта и интимной близости.

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      Алиса Дмитриева
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