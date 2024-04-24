Врач перечислила правила восстановления после интимной пластики

Пластический хирург Любовь Гауэр рассказала, что после проведения операции в интимной зоне необходимо строго придерживаться нескольких правил для скорейшего восстановления. Их врач перечислила «Ленте.ру».

По словам Гауэр, после проведения пластики в интимной зоне необходимо в течение 10 дней обрабатывать раны раствором хлоргексидина или мирамистина. Также важно в это время сидеть особенным образом, продолжила специалистка.

«Женщине следует не садиться, как обычно, а переносить вес тела на копчик, словно присаживаясь на него», — объяснила пластический хирург.

В период восстановления на две-три недели придется забыть об интимной близости и занятиях спортом, добавила Гауэр.

Душ можно принимать не раньше чем через три дня после операции Любовь Гауэр пластический хирург

Также специалистка призвала в течение месяца воздерживаться от лазерной эпиляции, а от любых нагревательных процедур — в течение трех.

Ранее Гауэр рассказала, какие пластические операции будут популярны в 2024 году. По ее мнению, самой востребованной методикой станет комплексное омоложение лица.