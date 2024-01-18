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11:40, 18 января 2024Забота о себе

Россиянам спрогнозировали самые популярные в 2024 году пластические операции

Хирург Гауэр: в 2024 году будет актуален тренд на комплексное омоложение лица

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Популярными пластическими операциями в 2024 году будут блефаропластика и эндоскопический лифтинг. При этом в целом в сфере будет актуален тренд на комплексное омоложение лица, считает пластический хирург Любовь Гауэр. Какие тренды станут популярными у россиян в 2024 году, она спрогнозировала в беседе с «Лентой.ру».

Хирург уверена, что в 2024 году по-прежнему будет востребована блефаропластика. По словам врача, популярность сохранят жиросохраняющая блефаропластика, во время которой жир не удаляют, а перераспределяют; круговая блефаропластика, при которой удаляют жировые грыжи и избыточную кожу; трансконъюнктивальная блефаропластика — операция, проходящая без наружных разрезов.

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Кроме того, популярным останется эндоскопический лифтинг верхней трети лица.

Данная операция выполняется через небольшие разрезы. Рубцы после вмешательства незаметны, так как доступ проходит в волосистой части головы. Хирург перемещает вверх мягкие ткани лба и фиксирует мини-шурупами. Обычно через месяц они снимаются. Операция помогает разгладить «межбровку» и приподнять брови, если они анатомически низко расположены. Зачастую эндоскопический лифтинг сочетают с пластикой век

Любовь Гауэрпластический хирург

Антивозрастные тренды останутся и в сфере косметологии, считает Гауэр. Женщины чаще станут делать массажи лица и аппаратные методики. По ее словам, эти процедуры подойдут и тем, кто прибегал к хирургическому вмешательству, помогут сохранить и приумножить эффект от операции.

По мнению врача, бьюти-тренды коснутся не только лица, но и тела. «Нередко возрастные изменения приносят с собой новые жировые ловушки и килограммы, птоз. И даже спортзал вкупе с диетами не всегда помогают достичь желаемого результата, особенно если речь идет про избыток кожи или обвисшую грудь. В таком случае комплексное преображение возможно за счет объединения нескольких операций в один наркоз», — добавила она.

В 2024 году также сохранится тренд на мужскую пластику.

Популярная операция, которая помогает мужчинам привести в порядок тело, — липосакция, особенно в области спины, боков и живота. Также это вмешательство часто используют для того, чтобы избавиться от второго подбородка. Липосакцию часто сочетают с пластикой живота

Любовь Гауэрпластический хирург

В то же время, по словам Гауэр, стандарты красоты, под которые многие подгоняли себя еще несколько лет назад, постепенно уходят в прошлое. Современные стандарты больше подходят людям, желающим выглядеть хорошо, но не приемлющим кардинальных перемен во внешности.

Ранее в Волгоградской области женщина ослепла на один глаз после того, как сходила к косметологу. Жительница Волжского обратилась к косметологу, чтобы сделать популярную инвазивную процедуру для коррекции мимических морщин лба и межбровной области. Однако в результате один глаз россиянки перестал видеть.

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      Алиса Дмитриева
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