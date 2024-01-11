Россиянка ослепла после популярной процедуры у косметолога

Жительница Волгоградской области ослепла на один глаз после похода к косметологу

В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз после того, как сходила к косметологу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в Telegram.

По информации ведомства, жительница Волжского обратилась к косметологу, чтобы сделать популярную инвазивную процедуру для коррекции мимических морщин лба и межбровной области. Однако в результате один глаз россиянки перестал видеть.

Как выяснило следствие, 37-летняя женщина, представлявшаяся косметологом, работала без лицензии. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Ранее в Москве клиентка одной из частных клиник сделала ринопластику, однако после операции перестала дышать. Кроме того, по словам россиянки, результат оказался незаметным. Сообщив об этом пластическому хирургу, женщина узнала, что тот уволился. Москвичка обратился в суд, но проиграла и оказалась должна клинике 230 тысяч рублей.