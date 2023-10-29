Переставшая дышать после операции россиянка осталась перед клиникой в должниках

Москвичка после операции перестала дышать и осталась перед клиникой в должниках

В Москве клиентка одной из частных клиник перестала дышать после ринопластики и проиграла в суде, сообщает Telegram-Shot.

Женщина решилась на новую операцию, несмотря на неудачный опыт в 2018 году. Тогда ее нос сместился в сторону, и пациентка обратилась в суд. Тот встал на ее сторону и постановил взыскать с врачей всю стоимость операции — 375 тысяч рублей — и 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Спустя три года женщина пришла в другую клинику, где заплатила 350 тысяч рублей. Однако, по словам клиентки, результат после операции оказался незаметным, более того нос перестал дышать. Сообщив об этом пластическому хирургу, женщина узнала, что тот уволился.

Руководство клиники предложило женщине бесплатную коррекцию, но та отказалась и подала в суд. В результате клиентка отсудила только 7,5 тысячи рублей и получила встречные претензии от клиники на возмещение судебных издержек. Суд клиника выиграла. Теперь женщина должна учреждению 230 тысяч рублей.

Апелляцию россиянки отклонили.

Ранее сообщалось, что 47-летняя жительница Москвы решилась на удаление груди, чтобы обезопасить себя от рака, и лишилась соска из-за халатности врачей.