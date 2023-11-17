Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
Сегодня
17:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:00 (Мск)
МБА
Единая лига ВТБ|1-й этап
Детройт Ред Уингз
Сегодня
22:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
06:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
14:46, 17 ноября 2023Спорт

Чемпионат мира по хоккею с мячом-2024 отменили

Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года

Фото: Jonas Ljungdahl / Globallookpress.com

Мужской и женский чемпионаты мира по хоккею с мячом 2024 года отменены. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

«К сожалению, FIB вынуждена признать, что клубы и национальные ассоциации, которые сначала проявили интерес к организации турниров, впоследствии решили этого не делать», — говорится в заявлении FIB. Отмечается, что федерация сосредоточится на проведении мировых первенств 2025 года.

Федерация хоккея с мячом России со ссылкой на Bandypuls сообщила в группе во «ВКонтакте», что на проведение мужского турнира претендовало три шведских города, но они отказались от организации соревнований. Женский ЧМ планировалось провести в Норвегии, но заявка страны также была отозвана.

В 2023 году мировое первенство прошло в Швеции. Сборную России, которая на тот момент была действующим чемпионом мира, на соревнования не допустили.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе признали опасность российского «Авангарда». Что известно о ракете и почему ее называют «метеоритом Путина»?

      Изучено влияние цифровой техники на мозг детей

      Шаурма стала причиной стрельбы в московском метро

      Предсказана судьба поддержки Украины Европой и США в 2024 году

      Актер из «Один дома» получит звезду на голливудской «Аллее славы»

      В США предрекли переход Украины под контроль американских компаний

      Дизайнер перечислил россиянам визуально старящие детали в образе

      Цена на российскую нефть обвалилась

      Россиянин получил 5,5 года колонии из-за отравления газом пятерых человек

      Президент Грузии назвала экс-премьера единственным олигархом в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости