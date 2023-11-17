Чемпионат мира по хоккею с мячом-2024 отменили

Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года

Мужской и женский чемпионаты мира по хоккею с мячом 2024 года отменены. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

«К сожалению, FIB вынуждена признать, что клубы и национальные ассоциации, которые сначала проявили интерес к организации турниров, впоследствии решили этого не делать», — говорится в заявлении FIB. Отмечается, что федерация сосредоточится на проведении мировых первенств 2025 года.

Федерация хоккея с мячом России со ссылкой на Bandypuls сообщила в группе во «ВКонтакте», что на проведение мужского турнира претендовало три шведских города, но они отказались от организации соревнований. Женский ЧМ планировалось провести в Норвегии, но заявка страны также была отозвана.

В 2023 году мировое первенство прошло в Швеции. Сборную России, которая на тот момент была действующим чемпионом мира, на соревнования не допустили.