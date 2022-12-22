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14:07, 22 декабря 2022Спорт

Сборную России по хоккею с мячом отстранили от чемпионата мира-2023

Сборную России по хоккею с мячом не допустили к участию в чемпионате мира-2023 в Швеции

Фото: Shutterstock

Сборную России по хоккею с мячом не допустили к участию в чемпионате мира-2023. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Российских спортсменов, действующих чемпионов планеты, отстранили от турнира, который пройдет в Швеции весной. Отмечается, что решение принято из-за текущей геополитической ситуации.

В марте Россия лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в 2022 году. Первоначально турнир должен был состояться в Сыктывкаре в 2021 году, однако был перенесен из-за пандемии.

В конце февраля многие спортивные организации по рекомендации Международного олимпийского комитета запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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