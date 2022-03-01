Россию лишили чемпионата мира по хоккею с мячом

Россия лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Турнир было решено перенести на фоне ситуации на Украине. Чемпионат мира должен был пройти в Сыктывкаре с 27 марта по 3 апреля. В FIB сослались на рекомендации от международных спортивных организаций. Помимо турнира в Сыктывкаре Россия также лишилась чемпионата мира среди юниоров, который должен был пройти в Кемерово.

Соревнования переносят уже во второй раз. Первоначально ЧМ должен был состояться еще в 2021 году.

24 февраля стало известно, что от участия в турнире отказалась сборная Финляндии. Решение было принято на фоне специальной военной операции вооруженных сил РФ на территории Украины.