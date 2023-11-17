Этап Гран-при «Формулы-1» в США оказался под угрозой срыва

Гран-при Лас-Вегаса оказался под угрозой срыва из-за канализационных люков

Этап Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе (США) оказался под угрозой срыва. Это следует из заявлений на странице чемпионата в соцсети X.

Первая свободная практика завершилась для гонщиков через 10 минут после начала. Это произошло из-за оторвавшегося канализационного люка, который повредил болид испанца Карлоса Сайнса из команды Ferrari.

Вторая практика была отложена, так как Международная федерация автоспорта (FIA) начала проверку всего покрытия трассы. Ожидается, что тренировочный заезд состоится сразу после завершения работ на трассе, его длительность будет увеличена до 90 минут.

Основная гонка Гран-при Лас-Вегаса запланирована на 19 ноября. Город принимает соревнования впервые с 1982 года.

Ранее гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен раскритиковал церемонию открытия этапа в Лас-Вегасе. По его словам, во время мероприятия спортсмены выглядели клоунами.