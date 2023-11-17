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00:14, 17 ноября 2023Спорт

Глава UFC рассказал о диете для снижения риска развития проблем со здоровьем

Дэйна Уайт

Дэйна Уайт. Фото: Jasmin Frank / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о диете, которую практикует для поддержания здоровья. Функционер высказался в социальной сети X.

«Я провел 86 часов на одной воде, чувствую себя абсолютно потрясающе. Я не врач, но эксперты говорят, что это снижает риск развития рака, болезни Альцгеймера и многих других проблем», — заявил Уайт.

Уайт возглавляет UFC с 2001 года. Организация, являющаяся крупнейшим промоушеном по проведению турниров по MMA, существует с 1993 года.

23 сентября журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Необходимо делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.

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      Андрей Стрельцов
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