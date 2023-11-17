Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
Сегодня
17:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:00 (Мск)
МБА
Единая лига ВТБ|1-й этап
Детройт Ред Уингз
Сегодня
22:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
06:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:54, 17 ноября 2023Спорт

Гол и передача российского игрока помогли «Тампе» победить в матче НХЛ

Гол и передача Михаила Сергачева помогли «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей площадки. Победить «Тампе» помогли голы Брэйдена Пойнта, Виктора Хедмана, Брэндона Хагела, а также российского защитника Михаила Сергачева. Кроме того, отечественный хоккеист отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Сергачев удалил аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) из-за массовых оскорблений со стороны болельщиков. Фанаты критиковали россиянина за низкую результативность.

В регулярном чемпионате сезона-2023/2024 Сергачев провел 17 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и девятью результативными передачами. У россиянина худший показатель полезности в команде — «-12».

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время перестать грезить о поражении России» Почему на Западе больше не верят в победу Украины?

      Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном бикини

      Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Соломина

      Песков рассказал о России через 10 лет

      Против россиянина возбудили дело о развращении 14-летней девочки

      Врач описал три способа оставаться здоровым после 50 лет

      Бывший депутат Рады Фарион посетовала на закончившиеся у нее силы

      Песков выразил уверенность в победе Путина при участии в выборах

      Экологи предупредили об опасных последствиях обмеления Волги

      В Госдуме высказались о продлении новогодних выходных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости