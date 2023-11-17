Гол и передача российского игрока помогли «Тампе» победить в матче НХЛ

Гол и передача Михаила Сергачева помогли «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей площадки. Победить «Тампе» помогли голы Брэйдена Пойнта, Виктора Хедмана, Брэндона Хагела, а также российского защитника Михаила Сергачева. Кроме того, отечественный хоккеист отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Сергачев удалил аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) из-за массовых оскорблений со стороны болельщиков. Фанаты критиковали россиянина за низкую результативность.

В регулярном чемпионате сезона-2023/2024 Сергачев провел 17 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и девятью результативными передачами. У россиянина худший показатель полезности в команде — «-12».

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.