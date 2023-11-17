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13:32, 17 ноября 2023Спорт

Малкин задолжал российской налоговой более полумиллиона рублей

Shot: форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин задолжал ФНС около 579 тысяч рублей

Фото: Timothy T. Ludwig / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин не заплатил Федеральной налоговой службе (ФНС) более полумиллиона рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, неоплаченная задолженность 37-летнего нападающего составляет около 579 тысяч рублей. Отмечается, что в России у Малкина есть два бизнеса: бренд одежды G71 Geno и рекламная фирма.

Ранее Малкин рассказал о четырехлетнем контракте с «Питтсбургом» на 24,4 миллиона долларов. По словам хоккеиста, он не считает, что продешевил. «Больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли?» — добавил россиянин.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года, все это время он играет за «Питтсбург». В составе этой команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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