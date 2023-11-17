Малкин задолжал российской налоговой более полумиллиона рублей

Shot: форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин задолжал ФНС около 579 тысяч рублей

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин не заплатил Федеральной налоговой службе (ФНС) более полумиллиона рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, неоплаченная задолженность 37-летнего нападающего составляет около 579 тысяч рублей. Отмечается, что в России у Малкина есть два бизнеса: бренд одежды G71 Geno и рекламная фирма.

Ранее Малкин рассказал о четырехлетнем контракте с «Питтсбургом» на 24,4 миллиона долларов. По словам хоккеиста, он не считает, что продешевил. «Больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли?» — добавил россиянин.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года, все это время он играет за «Питтсбург». В составе этой команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.