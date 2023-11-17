МИД России ответил выступившему против Игр дружбы WADA

Захарова: Россия проведет Игры дружбы в соответствии с международными нормами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила гендиректору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли, который заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

«Рекомендую Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включенных в соревнования трансгендеров, накачанных гормонами», — заявила Захарова. Она посчитала, что Россия проведет Игры дружбы на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами.

Ранее 17 ноября Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ниггли выступил против соревнований и посчитал, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.