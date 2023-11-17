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17:58, 17 ноября 2023Спорт

WADA выступило против Игр дружбы

В WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводит РИА Новости.

Ниггли выступил против соревнований и посчитал, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга. «Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу», — обратил внимание он.

15 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По словам директора по связям с НОК Джеймса Маклеода, участие в данных соревнованиях противоречит введенным в феврале 2022 года санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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