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19:42, 17 ноября 2023Спорт

Названо самое полезное упражнение для мужчин

Фото: Rocksweeper

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала самое полезное упражнение для мужчин. Ее слова приводит Men Today.

Ротач назвала таким упражнением приседания, которые полезны для укрепления мышц бедер, таза, ягодиц и спины. Она обратила внимание на то, что приседания комплексно укрепляют мышц ног и делают эти мышцы более сильными и выразительными.

Кроме того, приседания способствуют повышению гибкости и подвижности суставов. Также они способствуют улучшению кровообращения и сердечно-сосудистой системы, увеличивают метаболическую активность и разгоняют застойные явления в малом тазу, что полезно для мужчин, ведущих активную сексуальную жизнь.

23 сентября журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Необходимо делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.

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      Анастасия Борисова
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