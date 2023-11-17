Нетаньяху отложил посещение раненых военных в больнице из-за опасений протестов

Yedioth Ahronoth: Нетаньяху отложил посещение раненых бойцов, опасаясь протестов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в медицинский центр «Шиба» госпиталя «Тель ха-Шомер» из-за опасений протестов. Об этом сообщает Yedioth Ahronoth, передает ТАСС.

По информации израильской газеты, Нетаньяху планировал посетить раненых военных, которые были госпитализированы в это медучреждение, однако накануне администрацию больницы уведомили о переносе визита премьера. Согласно источникам издания, Нетаньяху принял решение отказаться от посещения медцентра, опасаясь реакции бойцов, многие из которых получили серьезные ранения.

По словам главного врача больницы, Нетаньяху не будут рады ни в «Шибе», ни где-либо еще, поскольку военные «расплатились своим здоровьем за его ошибки». Врач уточнил, что некоторые из раненых потеряли ноги, а жизнь других после ранений не будет прежней. «Поэтому и интенсивность гнева среди них будет сильнее, чем у других», — добавил главврач «Шибы».

Издание указывает, что с 7 октября Нетаньяху посещал раненых военных лишь один раз.

7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал ответные обстрелы объектов боевиков ХАМАС в секторе Газа. Позднее, 27 октября, Израиль начал расширение наземной операции против ХАМАС.

В начале ноября более 150 человек пострадали при ударе Израиля по зданию школы в лагере Джебалия, расположенному на севере Газы. В здании учебного заведения были размещены тысячи мирных граждан.