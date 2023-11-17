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07:16, 17 ноября 2023Мир

Блинкен ушел от ответа на вопрос о признании Си Цзиньпина диктатором

Блинкен ушел от ответа на вопрос о признании Си Цзиньпина диктатором
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Carlos Barria / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, как и президент страны Джо Байден. Об этом передает телекомпания ABC.

Телеведущий задал Блинкену вопрос, считает ли он Си Цзиньпина диктатором. При этом журналист напомнил, что камеры запечатлели страдальческое выражение лица госсекретаря, когда Байден 15 ноября на пресс-конференции по итогам встречи с китайским коллегой назвал того диктатором. В итоге чиновник ушел от прямого ответа на этот вопрос.

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«Ну, в действительности ни для кого не секрет, что у нас (Китая и США — прим. "Ленты.ру") две очень разные [политические] системы. И президент Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас», — подчеркнул Блинкен.

Ранее реакция Блинкена на заявление Байдена о Си Цзиньпине привлекла внимание журналистов. «На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой», — отмечается в описании к видеозаписи.

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      Марина Совина
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