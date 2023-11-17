Стало известно о признании части вины обвиненным в мошенничестве Деревянко

Бизнес-партнер Деревянко Мулузян: актер признал долг в 109 миллионов рублей

Российский актер, звезда фильмов «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и сериала «Беспринципные» Павел Деревянко, которого обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей, признал часть вины. Об этом заявил бизнес-партнер артиста Григорий Мулузян в беседе с телеканалом «360».

По словам бизнесмена, актер осознает, что должен фигурирующему в деле партнеру Сергею Николенко 109 миллионов рублей. При этом Мулузян отметил, что Деревянко ищет способы избежать возврата денег. «Мы хотели Серегу взять в партнерство и за счет этой части долю ему отдавать с прибыли с торгового ассистента. В итоге он [Деревянко] поехал к Сергею договариваться. Они с Сергеем не договорились, и в итоге Павел решил действовать, как [юрист Александр] Аронов сказал, то есть кинуть», — заявил бизнес-партнер артиста.

Также актер, по словам Мулузяна, никогда не обвинял партнера в том, что тот его обманул, и отмечал, что они оба попали в неприятную ситуацию. «Половина моей вины в этом во всем, что недостаточно во все это вникал», — приводит сайт слова Деревянко.

Ранее Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сообщалось, что в полицию обратился предприниматель, вложившийся в криптокомпанию актера. Он заявил, что заключил три договора займа с Деревянко и Мулузяном и с конца сентября прошлого года вложил более миллиона рублей в компанию, однако спустя год не получил никакой прибыли.

Позже стало известно, что обманутых инвесторов намного больше: суммарно вкладчики требуют с артиста 35 миллионов рублей.