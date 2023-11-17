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04:50, 17 ноября 2023Мир

В посольстве России указали на агрессивное поведение США

В посольстве России в США заявили об агрессии со стороны Вашингтона

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты откровенно агрессивны в адрес России. Однако попытки ее надломить тщетны, указало посольство РФ в Вашингтоне.

«В истории взаимодействия двух держав были взлеты и падения, конфронтация и разрядка, братство по оружию и гонка вооружений», — сказано в заявлении посольства.

При этом, как подчеркнули дипломаты, «нынешние времена характеризуются откровенной агрессией со стороны Вашингтона, который провозгласил целью "стратегическое поражение" России».

«Ограничения множатся как под надуманными предлогами о необходимости противостоять российскому влиянию в различных уголках мира, так и в сугубо корыстных целях», — уточнили в посольстве.

В заявлении подчеркнуто, что Штатам нужно «наконец осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию». В посольстве также напомнили, что однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое.

Ранее в МИД России заявили, что отношения РФ и США рискуют быть разорванными по вине Вашингтона. В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что новый многополярный миропорядок будет более демократичным и справедливым. По его словам, в мире формируются мощные экономические и политические центры силы и влияния, которые все настойчивее заявляют о себе.

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      Марина Совина
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