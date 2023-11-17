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12:10, 17 ноября 2023Путешествия

Стало известно местонахождение брошенной родными в Мексике пенсионерки из России

РИА Новости: брошенная в Мексике пенсионерка Котова вернулась в Воронеж

Фото: Kevin Woblick / Unsplash

Пенсионерка Валентина Котова, брошенная родными в Мексике, вернулась в Воронеж на поезде из Москвы. О местонахождении россиянки стало известно РИА Новости.

По данным агентства, 73-летняя женщина прибыла на главный вокзал Воронежа из российской столицы в 8:30 пятницы, 17 ноября. Уточняется, что Котову встретили работники регионального министерства соцзащиты, они сопроводили женщину на съемную квартиру.

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Ранее в ноябре сообщалось, что сын Валентины Котовой и его жена-украинка оставили родственницу в Мексике без денег, а сами перебрались в США. На родине у женщины, которая передвигается на инвалидной коляске и нуждается в уходе, не осталось жилья и близких. Сотрудники российского консульства в Мехико помогли Котовой вернуться в Россию. При этом сын россиянки в разговоре с дипломатами заявил, что не собирается участвовать в ее судьбе.

Пенсионерка прибыла в Москву в среду, 15 ноября. Она выразила желание поселиться в Воронежской области.

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      Мария Борисова
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