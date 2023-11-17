Тренер посоветовала комплекс упражнений из балета для красивой осанки

Тренер по балету Бахтурина посоветовала делать скручивания для красивой осанки

Тренер Акулина Бахтурина посоветовала комплекс упражнений из балета для красивой осанки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Начать Бахтурина рекомендовала со скручиваний: встаньте ровно, руки сложите перед собой, как на парте, затем поворачивайте корпус в разные стороны, сохраняя стопы на месте. Также она посоветовала делать вытягивание позвоночника. Исходное положение — ноги на ширине таза, руки и плечи опущены. Начните тянуться макушкой вверх, сохраняйте это положение 30-40 секунд, затем ненадолго расслабьтесь и повторите упражнение с подъемом рук вверх.

Далее Бахтурина предложила делать наклоны корпуса вперед. Исходное положение — руки вытянуты вверх, плечи опущены, шея ровная, живот подтянут, ноги и таз напряжены. После этого медленно на восемь счетов нужно наклонять корпус и возвращаться в исходное положение. После четырех-восьми повторов ненадолго зафиксируйтесь в наклоне.

Следующие два упражнения выполняются из положения лежа. Первое из них — лодочка. Бахтурина посоветовала сначала поднимать корпус и руки поочередно, затем — корпус и обе руки одновременно. Также можно одновременно поднимать руки и ноги.

Заключительное упражнение, которое предложила сделать тренер, направлено на раскрытие грудного отдела. Для его выполнения понадобится гимнастический ролл или свернутое полотенце. «Опустите голову и спину на пол, положите ролл под лопатки. Согните руки под углом 90 градусов и полежите в этом положении около минуты, дыша спокойно и размеренно», — описала Бахтурина технику.

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