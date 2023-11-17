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17:05, 17 ноября 2023Спорт

Тренер посоветовала комплекс упражнений из балета для красивой осанки

Тренер по балету Бахтурина посоветовала делать скручивания для красивой осанки

Фото: Unsplash

Тренер Акулина Бахтурина посоветовала комплекс упражнений из балета для красивой осанки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Начать Бахтурина рекомендовала со скручиваний: встаньте ровно, руки сложите перед собой, как на парте, затем поворачивайте корпус в разные стороны, сохраняя стопы на месте. Также она посоветовала делать вытягивание позвоночника. Исходное положение — ноги на ширине таза, руки и плечи опущены. Начните тянуться макушкой вверх, сохраняйте это положение 30-40 секунд, затем ненадолго расслабьтесь и повторите упражнение с подъемом рук вверх.

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Далее Бахтурина предложила делать наклоны корпуса вперед. Исходное положение — руки вытянуты вверх, плечи опущены, шея ровная, живот подтянут, ноги и таз напряжены. После этого медленно на восемь счетов нужно наклонять корпус и возвращаться в исходное положение. После четырех-восьми повторов ненадолго зафиксируйтесь в наклоне.

Следующие два упражнения выполняются из положения лежа. Первое из них — лодочка. Бахтурина посоветовала сначала поднимать корпус и руки поочередно, затем — корпус и обе руки одновременно. Также можно одновременно поднимать руки и ноги.

Заключительное упражнение, которое предложила сделать тренер, направлено на раскрытие грудного отдела. Для его выполнения понадобится гимнастический ролл или свернутое полотенце. «Опустите голову и спину на пол, положите ролл под лопатки. Согните руки под углом 90 градусов и полежите в этом положении около минуты, дыша спокойно и размеренно», — описала Бахтурина технику.

Ранее фитнес-эксперт Денис Соломин посоветовал упражнения для борьбы с сутулостью. Он предложил делать волну позвоночником.

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      Дарья Коршунова
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