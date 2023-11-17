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09:35, 17 ноября 2023Забота о себе

Врач предупредила о часто совершаемой ошибке в туалете

Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Врач анестезиолог-реаниматолог Дарья Садовская назвала частую ошибку, которую во время похода в туалет совершают люди, испытывающие трудности при опорожнении кишечника. Ее слова приводит Daily Mail.

Садовская указала, что запор вызывает не только дискомфорт, но и болезненные ощущения. По ее словам, люди с этой проблемой ухудшают свое состояние, принимая неправильную позу на унитазе.

Для того чтобы исправить это, она посоветовала выполнить специальное упражнение находясь на унитазе: ступню одной ноги положить чуть выше колена второй и развернуть корпус таким образом, чтобы увидеть бачок. По словам врача, эффективность этой позы объясняется тем, что в ней тело занимает анатомически более правильное положение.

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      Екатерина Улитина
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