Врач предупредила о часто совершаемой ошибке в туалете

Врач анестезиолог-реаниматолог Дарья Садовская назвала частую ошибку, которую во время похода в туалет совершают люди, испытывающие трудности при опорожнении кишечника. Ее слова приводит Daily Mail.

Садовская указала, что запор вызывает не только дискомфорт, но и болезненные ощущения. По ее словам, люди с этой проблемой ухудшают свое состояние, принимая неправильную позу на унитазе.

Для того чтобы исправить это, она посоветовала выполнить специальное упражнение находясь на унитазе: ступню одной ноги положить чуть выше колена второй и развернуть корпус таким образом, чтобы увидеть бачок. По словам врача, эффективность этой позы объясняется тем, что в ней тело занимает анатомически более правильное положение.

Ранее врач-диетолог Эльвира Фесенко предостерегла от использования клизм при запорах. По ее словам, такой метод терапии может нарушить микрофлору кишечника.