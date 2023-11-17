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14:33, 17 ноября 2023Наука и техника

Второй испытательный пуск Starship перенесли

Второй испытательный пуск системы Starship перенесли на сутки

Фото: Go Nakamura / Reuters

Второй испытательный пуск многоразовой транспортной системы Starship перенесли на сутки по техническим причинам. Об этом со ссылкой на главу компании SpaceX Илона Маска сообщает ТАСС.

По его словам, старт системы состоится 18 декабря. «Нам необходимо заменить привод решетчатого стабилизатора, так что запуск перенесен на субботу», — написал американский предприниматель и инженер в сети микроблогов X.

Ранее компания получила разрешение Федерального управления авиации США на второй испытательный запуск многоразовой транспортной системы Starship. Связка из сверхтяжелой ракеты (ускорителя) и космического корабля должна была стартовать 17 ноября не ранее 16:00 московского времени с пусковой площадки в Техасе.

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В сентябре Маск заявил о готовности Starship к очередному испытательному пуску.

В апреле спустя четыре минуты после пуска прототип многоразовой транспортной системы Starship взорвался, набрав высоту 38 километров.

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      Иван Потапов
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