Чемпионка ОИ Алина Загитова заявила, что у нее есть желание возобновить карьеру

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры. Ее слова приводит RT.

Загитова заявила, что скучает по турнирам и у нее есть желание вернуться к соревнованиям. «Если хочешь постоянно выступать на профессиональном уровне, то обязан пожертвовать всем во имя фигурного катания. Иначе никак. Ты должен пахать как скаковая лошадь, ничего не видя вокруг и ни с кем не общаясь. Это достаточно сложно», — добавила она.

Ранее Загитова одной фразой раскрыла секрет чемпионства в спорте. «Тренироваться и не пить!» — заявила спортсменка, отвечая на вопрос о том, что нужно делать, чтобы побеждать.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Чемпионка России, Европы и мира работает ведущей в телевизионном шоу «Ледниковый период» и учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

