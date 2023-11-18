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17:40, 18 ноября 2023Спорт

Фьюри раскрыл сумму гонорара за бой с Нганну

Боксер Тайсон Фьюри заявил, что ему заплатили около 50 миллионов за бой с Нганну

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри раскрыл сумму гонорара за поединок с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Слова спортсмена доступны на YouTube-канале Frank Warren“s Queensberry Promotions.

«Мне только что заплатили около 50 миллионов. Я думаю о покупке дорогой яхты, самолета или объекта недвижимости», — заявил Фьюри, не уточнив, в какой валюте получил деньги.

28 октября Фьюри победил Нганну в поединке по правилам бокса в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии. Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британцу раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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      Дарья Коршунова
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