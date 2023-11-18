Российский футболист сравнил Бразилию с Краснодаром

Российский футболист Кокшаров заявил, что Краснодар не похож на Бразилию

Российский нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров сравнил Бразилию с Краснодаром. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист заявил, что был впечатлен Бразилией, где он побывал вместе с молодежной сборной России. «Впечатления только положительные, все прошло замечательно. Отношение к нам было хорошее, люди очень гостеприимные», — рассказал он. Кокшаров добавил, что Краснодар не похож на Бразилию, так как там разная инфраструктура.

Нападающий является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основную команду в мае 2023 года. Кокшаров сыграл в 14 матчах за клуба, отметившись в них двумя голами.

3 ноября полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК и сборной России по футболу Магомед Оздоев сравнил зарплаты в Российской премьер-лиге (РПЛ) и чемпионате Греции. По его словам, в топ-клубах обеих стран игроки получают примерно одинаково.