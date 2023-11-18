Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
Сегодня
16:30 (Мск)
Даниил Медведев
Итоговый чемпионат ATP
ХК Сочи
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нидерланды
Сегодня
22:45 (Мск)
Ирландия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа B. 9-й тур
Карлос Алькарас
Сегодня
23:00 (Мск)
Новак Джокович
Итоговый чемпионат ATP
14:45, 18 ноября 2023Спорт

В России назвали условия осуществления взноса WADA

Минспорта: Россия осуществит взнос, если WADA определит формулу финансирования

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Министерство спорта России назвало условия осуществления взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом сообщает РИА Новости.

В Минспорта заявили, что Россия готова осуществить взнос в WADA до конца 2023 года в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования. Отмечается, что если такая формула не будет сформирована, то выплаты будут произведены в объеме по решению российской стороны.

17 ноября стало известно, что Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы WADA в 2023 году. Взнос России должен был составить 1,267 миллиона долларов, Белоруссии — 46 тысяч долларов. Также на данный момент WADA осталось без взносов от Грузии, Исландии и Монако.

22 сентября в WADA заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнило требования для восстановления статуса, так как кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Отмечалось, что российская сторона может обжаловать это в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший замминистра финансов России объявлен в розыск. Он разработал антироссийские санкции

      Пашинян заявил о согласовании основных принципов мира с Азербайджаном

      Действующий украинский летчик прилетел в Россию

      Жителей Турции попросили экономить воду

      Армия Израиля передала помощь больнице в Газе

      Диетолог назвала источник «сосудистой катастрофы»

      В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

      В российском городе нашли тело мальчика с ножевым ранением

      Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

      Новорожденного младенца в одеяле нашли в парке под Петербургом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости