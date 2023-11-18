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09:51, 18 ноября 2023Спорт

В России ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

Министр спорта Матыцин заявил о давлении МОК и WADA на спортивные организации

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин ответил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК), которые заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин заявил, что МОК инициировал процесс политизации спорта, когда рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных турниров. По его мнению, МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении спортом. «Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи», — подчеркнул политик.

17 ноября Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства. Ниггли выступил против и посчитал, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга.

15 ноября стало известно, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. По их мнению, участие в соревнованиях противоречит введенным санкциям в отношении российского спорта.

19 октября турнир постановил провести президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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