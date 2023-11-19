Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара

Мбаппе побил рекорд результативности Месси и Роналду среди игроков до 25 лет

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе побил рекорд португальца Криштиану Роналду по результативности. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в социальной сети X.

Форвард оформил хет-трик в матче квалификации Евро-2024 с Гибралтаром. Таким образом, он преодолел отметку в 300 голов за карьеру. Мбаппе сделал это в возрасте 24 лет, опередив таким образом Роналду, а также аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара, достигнувших этого показателя уже по достижении 25-летия.

Кроме того, Мбаппе вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Франции. Он забил 46 мячей за национальную команду, обойдя по этому показателю Антуана Гризманна, на счету которого 44 гола.

18 ноября сборная Франции разгромила команду Гибралтара в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года. Игра прошла в Ницце и завершилась со счетом 14:0. На первых минутах встречи гибралтарец Итан Сантос забил автогол. У французов помимо Мбаппе отличились Оливье Жиру и Кингсли Комана, оформившие по дублю. Также забитыми мячами отметились Уоррен Заир-Эмери, Жонатан Клосс, Юссуф Фофана, Адриен Рабьо и Усман Дембеле.