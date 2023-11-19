Цель захвата йеменскими хуситами судна в Красном море объяснили

Востоковед Супонина связала с Ираном захват хуситами судна в Красном море

Йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader в Красном море под влиянием Ирана, считает эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Елена Супонина. Их цель — заставить Израиль свернуть операцию в секторе Газа. Действия повстанцев она объяснила в беседе с «Лентой.ру».

Чем дольше продолжается израильская операция в секторе Газа, тем больше глобальные риски, в том числе для безопасности морских перевозок Елена Супонина востоковед

«Движение хуситов в Йемене считает себя официальными представителями этой страны, но на самом деле там все гораздо сложнее, там есть другие силы. Хуситы представляют серьезную силу для Йемена, и главное, что у них очень тесные отношения с Ираном. Все это можно рассматривать как приветствие из Тегерана и сигнал о том, что либо израильтяне сворачивают свою операцию в секторе Газа, либо снова возрастают риски большого конфликта в регионе. Иранцы уже поняли, что США хотят такого сценария избежать, поэтому через своих союзников осуществляют такого рода уколы», — объяснила востоковед.

Елена Супонина не исключает более радикальных атак в отношении израильских судов. Она отметила, что йеменские хуситы — не самая радикальная группировка на Ближнем Востоке. Однако если к ним присоединятся террористические формирования региона, то они будут действовать жестче, уверена политолог.

Йеменские повстанцы пригрозили атаковать израильские гражданские суда. Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что речь идет обо всех, кто ходит под флагом еврейского государства. Он призвал другие страны не сотрудничать с Тель-Авивом.

Позже стало известно, что хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, на борту которого находятся 22 человека. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив не имеет отношения к судну. При этом израильская сторона назвала это «очень серьезным событием глобального уровня» и обвинила в случившемся Тегеран.

Мятежники группировки «Ансар Аллах» пришли к власти в Йемене в 2015 году в результате восстания. ООН не считает повстанцев легитимным правительством. Их поддерживают Иран и радикальная «Хезболла», которые в войне Израиля и ХАМАС занимают сторону сектора Газа.