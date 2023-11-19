Три российских самолета ушли на запасные аэродромы из-за урагана в Сибири

Три летевших в Красноярск самолета ушли на запасные аэродромы из-за ветра

Три российских самолета, которые следовали в Красноярск, были вынуждены сменить курс и уйти на запасные аэродромы из-за ветра. Об этом сообщает аэропорт города в Telegram-канале.

Уточняется, что из-за метеоусловий рейс из Новосибирска вернулся в аэропорт вылета. Летевший из Иркутска лайнер также ушел на Новосибирск, а воздушное судно из Южно-Сахалинска приземлилось в Абакане. «Аэропорт Красноярск работает в штатном режиме», — сказано в публикации.

Ранее мощный ураган охватил регионы Сибири. Из-за непогоды десятки населенных пунктов испытывают перебои с подачей воды и электричества. Особенно стихия затронула Алтайский край, Хакасию, Красноярский край и Омскую область. Известно, что ветер двинулся на восток — в Прибайкалье и Якутию.

В результате ЧС серьезные травмы получила жительница Новокузнецка: на нее упала оторвавшаяся от здания торгового центра вывеска. Также в этом городе дерево придавило автомобиль с двумя россиянами, они не выжили.