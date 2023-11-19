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01:09, 19 ноября 2023Мир

Турция высказалась о возможном разрыве дипотношений с Израилем

Глава МИД Фидан: Турция может разорвать дипотношения с Израилем

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем. Такое развитие событий допустил глава турецкого МИД Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

В то же время министр подчеркнул, что подобные решения должно быть одновременно приняты многими исламскими странами, чтобы они были более мощными.

Ранее сообщалось, что Турция начнет «дипломатическую атаку» для достижения прекращения огня и переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МИД Хакан Фидан для достижения этой цели ускорят «телефонную дипломатию».

Ранее Эрдоган на многотысячном митинге в поддержку Палестины заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и уже ведется соответствующая работа. В ответ министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал дипломатических представителей страны из Турции, «чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений».

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      Марина Совина
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