Турция высказалась о возможном разрыве дипотношений с Израилем

Глава МИД Фидан: Турция может разорвать дипотношения с Израилем

Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем. Такое развитие событий допустил глава турецкого МИД Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

В то же время министр подчеркнул, что подобные решения должно быть одновременно приняты многими исламскими странами, чтобы они были более мощными.

Ранее сообщалось, что Турция начнет «дипломатическую атаку» для достижения прекращения огня и переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МИД Хакан Фидан для достижения этой цели ускорят «телефонную дипломатию».

Ранее Эрдоган на многотысячном митинге в поддержку Палестины заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и уже ведется соответствующая работа. В ответ министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал дипломатических представителей страны из Турции, «чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений».