Изображение новых регионов России не станут добавлять на сторублевую купюру

«Инфо24»: Банк России не планирует добавлять новые регионы на сторублевую купюру

Изображение новых российских регионов не станут добавлять на сторублевую купюру, которую представили россиянам в прошлом году. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка сообщает «Инфо24».

Как отметили представители регулятора, «в настоящее время речь о дальнейшей модернизации 100 рублей не идет». Там объяснили, что Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганской народные республики отсутствуют на нанесенном в правом верхнем углу купюры изображении карты России, поскольку дизайн банкноты был разработан в 2021 году, еще до вступления в силу территориальных изменений.

Новые 100-рублевые купюры представили россиянам 30 июня 2022 года. Они посвящены Москве и Центральному федеральному округу. «Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату», — прокомментировали тогда в ЦБ.

Как отмечали представители финансового рынка, введение новых банкнот задержится из-за проблем с настройкой банкоматов, которой раньше занимались компании, ушедшие из России. Сдвиг срока выпуска новой купюры позднее признал и глава Гознака Аркадий Трачук.