Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:31, 20 ноября 2023Забота о себе

Россиянкам назвали способ предотвратить появление глубоких морщин

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Сон на боку провоцирует застой лимфы и заломы в носогубных складках и зоне декольте, предупредила спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова. Неочевидный способ предотвратить появление глубоких морщин она назвала «Ленте.ру».

По словам Чистяковой, во время сна на боку вертикальные заломы кожи могут появляться и на верхних веках, и на лбу. В косметологии им даже есть определение — морщины сна, объяснила врач.

Сон на животе вредит лицу еще больше, продолжила собеседница «Ленты.ру», поэтому единственный метод сохранения молодости — это сон на спине и на правильно подобранной подушке.

При выборе подушки необходимо ориентироваться на физиологическое положение шеи и головы относительно плечевого пояса. Для сна на спине подойдет подушка высотой 8-10 сантиметров, но нужно учитывать и габариты тела

Александра Чистяковаспортивный врач, эксперт ЗОЖ
Материалы по теме:
Что такое коллаген? И для чего он нужен
Что такое коллаген?И для чего он нужен
28 апреля 2023
Прыщи на лице: причины и лечение акне
Прыщи на лице:причины и лечение акне
24 июня 2023
Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
30 июля 2023

Край идеально подобранной подушки должен повторять изгиб шеи и не терять форму на протяжении ночного отдыха, добавила Чистякова. При этом, по ее словам, обязательно нужно учитывать и жесткость матраса: если он мягкий, высоту валика подушки следует увеличить.

Ранее Чистякова назвала причины появления ночного голода и способы избавиться от него. Она заявила, что женщины чаще мужчин отправляются ночью к холодильнику.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Борьба против Ельцина, «рельсовые войны» и пожар в «Зимней вишне». Чем запомнился губернатор-тяжеловес Аман Тулеев?

      Названы победители пятого конкурса грантов «Москва — добрый город»

      Спящие россияне придавили новорожденную дочь

      Названа дата продажи AR-шлема Apple

      Потерявший семью в «Зимней вишне» россиянин отреагировал на смерть Тулеева

      Раскрыта причина нападения с топором российского школьника на сверстника

      Россиянам назвали способы справиться с тревогой

      Российским авиакомпаниям предложили начать полеты в одну из самых закрытых стран

      ФИФА и УЕФА обвинили в травмах игроков

      В ЦАХАЛ объяснили провал в отражении атаки ХАМАС сексизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости