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14:51, 20 ноября 2023Интернет и СМИ

Блогер Шабутдинов назвал свой арест недоразумением

Блогер Аяз Шабутдинов назвал недоразумением свой арест по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Блогер и основатель бизнес-школы «Like Центр» Аяз Шабутдинов, отправленный в СИЗО до 16 декабря, назвал свой арест по делу о мошенничестве недоразумением. Его комментарий передает Forbes.

Шабутдинов заявил, что не согласен с обвинением в мошенничестве. «Мы («Like Центр» — прим. «Ленты.ру») — образовательная компания. У нас есть лицензия от Министерства образования, аккредитация от Минцифры как IT-компании», — подчеркнул предприниматель.

Блогер назвал свой арест недоразумением и признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Он напомнил, что дело о мошенничестве было возбуждено после обращения в полицию восьми бывших учеников его бизнес-школы. По словам Шабутдинова, большинство из них проходило курсы несколько лет назад.

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«Ситуация, при которой уголовное дело возбуждается по заявлению восьми человек, из которых некоторые учились аж в 2019 году, притом что у компании более 50 тысяч клиентов, есть все лицензии, аккредитации, кажется абсурдной», — сказал он.

Шабутдинов также назвал «нездоровым сигналом всем предпринимателям» ситуацию, когда «из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками и отправить в СИЗО».

Блогера отправили в СИЗО 4 ноября, затем срок его пребывания в изоляторе продлили до 16 декабря. Позднее стало известно, что предпринимателю могут ужесточить обвинение в связи с тем, что в полицию собираются подать заявления еще 30 человек. Пока в уголовном деле фигурируют восемь пострадавших.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября, незадолго до проведения онлайн-форума. По версии следствия, блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары.

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      Евгения Наумова
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