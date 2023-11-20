Завод «Лукойла» в Болгарии не сможет поставлять продукцию за рубеж

«Ъ»: в Болгарии лишили нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» экспортных квот

Власти Болгарии лишили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) российской компании «Лукойл» в Бургасе квот на вывоз нефтепродуктов. Запрет вступит в силу в начале января 2024 года после окончательного одобрения со стороны местного парламента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя коалиции партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союза демократических сил» Десиславу Атанасову.

На законодательном уровне запрет должен быть утвержден до конца ноября 2023 года. НПЗ в Бургасе также лишат возможности использовать в качестве сырья российскую нефть. Эта мера должна вступить в силу 2 марта 2024 года. Как уточнила Атанасова, на такой переходный период власти Болгарии согласились «только для того, чтобы не было финансовых сотрясений на рынке топлива, а именно ущерба от повышения стоимости бензина и дизеля».

О планах болгарских властей запретить поставки российской нефти для НПЗ «Лукойла» в Бургасе агентство Bloomberg сообщало в конце сентября. Тогда уточнялось, что постепенное сокращение поставок сырья из РФ для завода начнется уже в 2023 году. Полный же отказ планируется реализовать к октябрю 2024 года. Решение болгарских властей было обусловлено тем, что санкции Евросоюза (ЕС) подразумевают запрет на импорт российской нефти морским путем для всех государств блока до конца 2024 года.

В середине октября Болгария также усложнила транзит российского трубопроводного газа через свою территорию в страны ЕС. Документ правительства подразумевает введение платы в размере 20 болгарских левов (примерно 11,09 доллара с учетом актуального курса валют) за каждый мегаватт-час (около 100 кубометров) газа российского происхождения.

В настоящее время топливо поступает в балканскую страну по «Турецкому потоку» для дальнейшей отправки в страны Восточной и Южной Европы, включая Сербию и Венгрию. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил Болгарии ответными мерами после ввода платы за транзит российского газа.