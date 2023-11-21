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16:06, 21 ноября 2023Спорт

Дацик рассказал о мечте умереть на ринге

Российский боец Вячеслав Дацик рассказал, что у него была мечта умереть на ринге

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик ответил на вопрос о продолжении карьеры. Его слова приводит NEWS.ru.

Дацик рассказал, что раньше у него была мечта драться и умереть на ринге. «Пока неохота уходить на пенсию. Молодежь нас всегда пытается туда отправить, но мы пока рыпаемся», — добавил он.

19 августа Дацик победил британца Оли Томпсона в первом раунде поединка по правилам бокса. Схватка в тяжелом весе возглавила турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что следующим соперником Дацика может стать российский боец ММА Александр Емельяненко.

В ММА 43-летний Дацик выиграл семь поединков и проиграл восемь. В боксе он одержал восемь побед (пять из которых нокаутом) и потерпел три поражения.

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      Дарья Коршунова
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