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22:16, 21 ноября 2023Спорт

Глава РФС оценил работу Карпина в сборной России

Глава РФС Дюков заявил, что Карпин не давал поводов усомниться в своей работе

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил работу главного тренер Валерия Карпина в сборной России. Его слова приводит Sport24.

Дюков заявил, что Карпин не давал поводов усомниться в своей работе, и у него действует контракт. Глава РФС посчитал, что в 2023 году сборная России проделала большую работу, обратив внимание на то, что большое количество футболистов дебютировало за команду, а также сформировался костяк сборной.

26 сентября Карпин ответил на вопрос о своем будущем в команде. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о собственном возможном уходе с поста.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Он сменил на посту Станислава Черчесова, который ушел из национальной команды на фоне неудачи сборной на Евро-2020. Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2023 года.

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      Анастасия Борисова
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