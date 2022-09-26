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Спорт

Карпин ответил на вопрос об уходе из сборной России

Карпин заявил, что ничего не знает о своем уходе с поста главного тренера сборной России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в команде. Его слова приводит РИА Новости.

«Это не ко мне вопросы, а к Telegram-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит, они что-то знают», — заявил Карпин. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о собственном возможном уходе с поста.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти. Это был первый за десять месяцев международный матч национальной сборной.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Он сменил на посту Станислава Черчесова, который ушел из национальной команды на фоне неудачи сборной на Евро-2020. Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2022 года.

Дарья Коршунова
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