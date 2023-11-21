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20:39, 21 ноября 2023Спорт

Стало известно о матче между командами Месси и Роналду

Футболисты Месси и Роналду сыграют друг против друга в товарищеском матче
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду сыграют друг против друга в товарищеском матче между американским «Интер Майами» и саудовским «Аль-Насром». Об этом стало известно в Twitter журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, «Интер Майами» дал согласие на участие в турнире Riyadh Season Cup вместе с «Аль-Насром». Футбольные матчи будут организованы в формате лиги. Отмечается, что соревнование назначено на первую неделю февраля и пройдет в Эр-Рияде.

31 октября Месси назвал противостояние с Роналду великой спортивной битвой. Он посчитал, что спортсмены подпитывались взаимным соперничеством, потому что оба были отличными конкурентами и всегда хотели побеждать.

Аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021 и 2023 годах. Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Его признавали лучшим футболистом в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

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      Анастасия Борисова
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